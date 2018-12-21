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Журнал Яндекс.Маркета поделился первыми итогами работы

Журнал.Маркета набрал популярность за 8 месяцев, и сейчас ежемесячная аудитория Журнала составляет 1 миллион пользователей. За это время 1200 опубликованных статей за авторством более 600 человек привлекли 13,5 миллионов уникальных читателей.

Журнал поделился первыми итогами работы и рассказал, что больше всего интересовало читателей в 2018 году.

Самыми популярными темами среди читателей стали разделы Журнала — «Вдохновение на кухне» и «Идеи для дома». А самыми популярными статьями оказались советы, как одеваться современной женщине-пенсионеру и рецепт салата «Снежная королева». Оба материала за первые 2 недели после публикации набрали больше 400 тысяч просмотров.

Больше всего репостов в Фейсбуке — 1384 — собрала статья про помощь животным из приюта. Вместе с приютом «ЮНА» и брендом кормов Purina рассказали, как можно помочь бездомным животным не только материально, но и эмоционально.

Редакторы Журнала помогают непрофессиональным авторам сделать статьи лучше и донести до читателя правдивую историю. За год процесс публикации был настроен так, что каждая статья проходит через руки 6 человек: редактора раздела, шеф-редактора, главного редактора, корректора, координатора-верстальщика и выпускающего координатора. Каждый из них следит за качеством материалов.

Напомним, Яндекс.Маркет запустил свой Журнал в июне этого года. На площадке обычные люди — пользователи Маркета, блогеры, эксперты от брендов и магазинов делятся опытом с читателями. Автор каждой статьи рассказывает, как ему удалось решить повседневную проблему с помощью каких-либо товаров. Такой состав авторов и тематика статей помогают Журналу делиться реальным опытом покупателей.

В Журнале нельзя опубликоваться за деньги или купить рекламное место. Можно только стать автором и публиковать полезные для пользователей обзоры товаров, советы и материалы на разные темы, от путешествий до дизайна.

Автор: Анна
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