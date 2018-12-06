Зима близко: в Связном | Евросети продажи обогревателей выросли в 6,5 раз

Объединенная компания Связной | Евросеть отмечает рост продаж обогревателей в 6,5 раз по итогам ноября в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Средний чек покупки год к году снизился на 14% и составил 2313 рублей.

Чаще всего обогреватели приобретали жители Центрального федерального округа, на которых пришлось 46% от всех покупок. Кроме того, отопительные приборы активно покупали жители Северо-Западного федерального округа — 18%, а также в Приволжском федеральном округе — 15%. Наиболее популярными моделями тепловентиляторов, конвекторов и традиционных вентиляторов стали бренды Scoole, Timberk и Hyundai.