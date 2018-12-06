+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Зима близко: в Связном | Евросети продажи обогревателей выросли в 6,5 раз

Объединенная компания Связной | Евросеть отмечает рост продаж обогревателей в 6,5 раз по итогам ноября в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Средний чек покупки год к году снизился на 14% и составил 2313 рублей.

Чаще всего обогреватели приобретали жители Центрального федерального округа, на которых пришлось 46% от всех покупок. Кроме того, отопительные приборы активно покупали жители Северо-Западного федерального округа — 18%, а также в Приволжском федеральном округе — 15%. Наиболее популярными моделями тепловентиляторов, конвекторов и традиционных вентиляторов стали бренды Scoole, Timberk и Hyundai.

«В ноябре пик продаж пришёлся на конец месяца, когда средняя температура резко опустилась. Если смотреть на статистику, то в первую очередь выбор определяет мощность, от которой зависят обогревательные способности», — отмечает Михаил Комков, директор по закупкам объединённой компании Связной | Евросеть.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

6 декабря / Комментарии
Россияне урезали новогодний бюджет

Россияне урезали новогодний бюджет

Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового года 16,9 тыс. руб. Год назад потребители были готовы нарастить праздничные траты — до 17,6 тыс. руб., но по факту расходы оказались заметно скромнее.

далее →

5 декабря / Комментарии
Amazon внедрит технологию компьютерного зрения в большие магазины

Amazon внедрит технологию компьютерного зрения в большие магазины

Amazon планирует внедрить свою технологию компьютерного зрения, которая в данный момент работает в гипермаркетах Amazon Go, в большие магазины — например, в принадлежащую ритейлеру сеть гипермаркетов Whole Foods.

далее →

5 декабря / Комментарии
«Детский мир» открыл первый «Зоозавр»

«Детский мир» открыл первый «Зоозавр»

Группа компаний «Детский мир» объявила об открытии первого магазина зоотоваров под брендом «Зоозавр». Первый магазин новой сети принял покупателей в торгово-развлекательном центре «Глобал-Сити» на Днепропетровской улице. 

далее →

5 декабря / Комментарии
Индекс потребительского доверия россиян приблизился к историческому минимуму

Индекс потребительского доверия россиян приблизился к историческому минимуму

Индекс потребительского доверия россиян в третьем квартале 2018 года опустился на три пункта до 67относительно предыдущего периода. Показатель достиг минимума с 2016 года. Такие данные приводятся в исследовании The Conference Board, подготовленного в сотрудничестве с Nielsen.

далее →

5 декабря / Комментарии
В «Л'Этуаль» появились корзинки для посетителей, которым не требуется помощь консультантов

В «Л'Этуаль» появились корзинки для посетителей, которым не требуется помощь консультантов

В магазине «Л'Этуаль», открывшемся в ноябре в московском «Афимолле», появились корзинки для посетителей, которые не хотят, чтобы к ним подходили консультанты с советами.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!