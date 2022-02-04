+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Зимний шопинг в России: новгородцы скупают лопаты, а дагестанцы – электропростыни

Смотрите в каталоге
Price.ru
Price.ru
Маркетплейсы

Аналитики онлайн-сервиса сравнения цен и товаров Price.ru рассказали, как россияне в разных регионах справляются с зимними холодами и снегопадами. Эксперты проанализировали изменение потребительского спроса на различные товары в крупных городах России в этом январе относительно ноября 2021 года.

Самым востребованным товаром, безусловно, стали снегоуборщики: спрос на них вырос в общей сложности на 361%. Рекордный прирост отмечается в Нижнем Новгороде (+628%) и Москве (+480%), в несколько раз чаще снегоуборщики также ищут в Санкт-Петербурге (+365%), Казани (+369%) и Краснодаре (+309%). Выросла и средняя цена на снегоуборщики — в январе она составила 43 865 рублей (+13%). Сильный прирост показывают и лопаты для снега: +223% в Москве, +176% в Питере, +195% в Краснодаре и рекордные +472% в Нижнем Новгороде. В целом по России спрос на них вырос на 176%, а цена — на 28% (1 756 рублей).

Аномально снежная зима повлияла в том числе на интерес к антигололедным реагентам. Категория выросла на 61%. Больше всего средств против скольжения покупают в Санкт-Петербурге (спрос вырос на +258%) и Краснодаре (+222%). В Москве прирост по ним составил 65%. В то же время столичные потребители ищут в интернет-магазинах костыли, бандажи и фиксаторы — спрос на них в январе вырос на 22% в связи с гололедом. Больше этот показатель только в Омске (+28%). Из-за частых травм и переломов спрос на медицинские товары увеличился на 19% по всей России.

В зимнюю непогоду у покупателей популярны сауны (+26%) и бани (+17%). Возможно, на спрос повлияла пандемия, во время которой россияне взялись за обустройство загородных домов. Также категория выросла в Краснодаре (+33% и +34%), Ростове-на-Дону (+33% и +56%), Челябинске (+46% и +21%), Омске (+34% и +28%). В некоторых регионах стали популярны грелки и электропростыни: в Дагестане (+31%), Краснодаре (+17%) и Нижнем Новгороде (+21%).

«Зима в этом сезоне снежная. Самыми подготовленными к непогоде оказались новосибирцы: согласно статистике Price.ru, здесь практически нет роста товаров для зимы, поскольку сибиряки купили их еще в октябре. Тогда как новгородцы, срочно справляясь со снегопадами, увеличили спрос на лопаты в 7 раз, а краснодарцы и петербуржцы — на реагенты в 2 раза»

Эксперты Price.ru.

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграм-канале - https://t.me/ecomfeed 

Еcommerce-дайджест материалов за день. 

Компании и сервисы: Price.ru
Автор: Elvira
Другие новости

Читайте также

4 февраля / Комментарии
AliExpress Россия раскрывает результаты 2021 года

AliExpress Россия раскрывает результаты 2021 года

По итогу календарного 2021 года AliExpress Россия остаётся самым посещаемым в России маркетплейсом с ежемесячной аудиторией более 35 млн человек и оборотом более 306 млрд рублей. Оборот товаров из России за этот период вырос на 124%.

далее →

3 февраля / Комментарии
Ozon обеспечил положительный операционный денежный поток в 2021 году

Ozon обеспечил положительный операционный денежный поток в 2021 году

Ozon объявляет предварительные неаудированные операционные результаты за четвертый квартал и полный 2021 год. В 2022 году Ozon ожидает рост GMV с учетом услуг на уровне 80% или более по сравнению с показателем 2021 года, с повышенным вниманием к росту эффективности и улучшению юнит-экономики.

далее →

2 февраля / Комментарии
Киберпонедельник становится популярнее у покупателей

Киберпонедельник становится популярнее у покупателей

Интерес к Киберпонедельнику в России продолжает расти. В этом и прошлом году в акции участвовало примерно одинаковое количество магазинов, при этом их оборот вырос на 50%, а средний чек — на 30%. К таким выводам пришли аналитики ЮKassa — платёжного сервиса компании ЮMoney, которая входит в экосистему Сбера. Для этого они изучили данные о платежах через ЮKassa на сайтах, участвовавших в Киберпонедельнике 31 января 2022 года.

далее →

1 февраля / Комментарии
В 2021 году зумеры стали заказывать во VPROK.RU Перекресток на 50% чаще

В 2021 году зумеры стали заказывать во VPROK.RU Перекресток на 50% чаще

Количество заказов продуктов и повседневных товаров от клиентов онлайн-гипермаркета Vprok.ru Перекрёсток в возрасте от 18 до 25 лет увеличилось в 2021 году на 50 % по сравнению с предыдущим периодом. Доля заказов для людей от 61 года до 80 лет выросла на 40% год к году. Совокупно онлайн-гипермаркет исполнил за год более 4,4 млн заказов в 82 регионах страны.

далее →

1 февраля / Комментарии
Легальный рынок электронных книг из-за пиратского недополучил 3 млрд рублей

Легальный рынок электронных книг из-за пиратского недополучил 3 млрд рублей

Рынок пиратских электронных книг в 2021 году составил 2-3 млрд рублей. Таким образом, легальный рынок недополучил почти четверть доходов из-за пиратского рынка. Группа компаний «Литрес» оценили продажи книг в прошлом году.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2022, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!