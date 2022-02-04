Зимний шопинг в России: новгородцы скупают лопаты, а дагестанцы – электропростыни

Аналитики онлайн-сервиса сравнения цен и товаров Price.ru рассказали, как россияне в разных регионах справляются с зимними холодами и снегопадами. Эксперты проанализировали изменение потребительского спроса на различные товары в крупных городах России в этом январе относительно ноября 2021 года.

Самым востребованным товаром, безусловно, стали снегоуборщики: спрос на них вырос в общей сложности на 361%. Рекордный прирост отмечается в Нижнем Новгороде (+628%) и Москве (+480%), в несколько раз чаще снегоуборщики также ищут в Санкт-Петербурге (+365%), Казани (+369%) и Краснодаре (+309%). Выросла и средняя цена на снегоуборщики — в январе она составила 43 865 рублей (+13%). Сильный прирост показывают и лопаты для снега: +223% в Москве, +176% в Питере, +195% в Краснодаре и рекордные +472% в Нижнем Новгороде. В целом по России спрос на них вырос на 176%, а цена — на 28% (1 756 рублей).

Аномально снежная зима повлияла в том числе на интерес к антигололедным реагентам. Категория выросла на 61%. Больше всего средств против скольжения покупают в Санкт-Петербурге (спрос вырос на +258%) и Краснодаре (+222%). В Москве прирост по ним составил 65%. В то же время столичные потребители ищут в интернет-магазинах костыли, бандажи и фиксаторы — спрос на них в январе вырос на 22% в связи с гололедом. Больше этот показатель только в Омске (+28%). Из-за частых травм и переломов спрос на медицинские товары увеличился на 19% по всей России.

В зимнюю непогоду у покупателей популярны сауны (+26%) и бани (+17%). Возможно, на спрос повлияла пандемия, во время которой россияне взялись за обустройство загородных домов. Также категория выросла в Краснодаре (+33% и +34%), Ростове-на-Дону (+33% и +56%), Челябинске (+46% и +21%), Омске (+34% и +28%). В некоторых регионах стали популярны грелки и электропростыни: в Дагестане (+31%), Краснодаре (+17%) и Нижнем Новгороде (+21%).

«Зима в этом сезоне снежная. Самыми подготовленными к непогоде оказались новосибирцы: согласно статистике Price.ru, здесь практически нет роста товаров для зимы, поскольку сибиряки купили их еще в октябре. Тогда как новгородцы, срочно справляясь со снегопадами, увеличили спрос на лопаты в 7 раз, а краснодарцы и петербуржцы — на реагенты в 2 раза» Эксперты Price.ru.