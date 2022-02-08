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Золотые рекорды: во сколько обходится россиянам спортивная экипировка

Россияне не только смотрят трансляции Зимней Олимпиады в Пекине, но и сами активно занимаются представленными на ней видами спорта. В декабре 2021 года Ozon провел исследование и выяснил, что так или иначе зимними видами спорта увлекаются 92% респондентов. Комплект снаряжения для тренировок может стоить от 8 до 40 тыс. рублей в зависимости от вида спорта, а собрать его можно на маркетплейсе.

Респонденты, которые усердно тренируются зимой, больше всего любят сноуборд, горные лыжи, беговые лыжи, хоккей и фигурное катание. Половина респондентов покупает снаряжение для тренировок на мультикатегорийных маркетплейсах. Их основные преимущества — широкий ассортимент спортивных товаров и возможность сравнить и выбрать лучшую цену. Стоимость полной экипировки варьируется как в зависимости от вида спорта, так и в зависимости от выбранных брендов и класса снаряжения. Начинающие пользователи выбирают базовые комплекты, а более опытные спортсмены часто делают выбор в пользу профессиональных спортивных брендов. Одним из самых дорогих видов зимнего спорта является сноуборд, дешевле всего обойдется экипировка для фигурного катания.

  • Сноуборд, которым увлекаются 26% опрошенных
    Стоимость полной экипировки среднего класса на Ozon порядка 41 тыс. рублей
  • Беговые лыжи, которыми занимаются 7% респондентов
    Стоимость полной экипировки среднего класса на Ozon порядка 19 тыс. рублей
  • Хоккей, которому отдают предпочтение 6% россиян
    Стоимость полной экипировки среднего класса на Ozon порядка 23 тыс. рублей
  • Фигурное катание, на тренировки по которому ходят 6% опрошенных
    Стоимость полной экипировки среднего класса на Ozon порядка 8,5 тыс. рублей.
     

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Автор: Elvira
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