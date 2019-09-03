ЗОЖ захватил интернет-пользователей в крупных городах России

E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon проанализировала 3 млн поисковых запросов и 1 млн заказов с продуктами питания. Вывод — здоровый образ жизни из модного веяния превратился в устойчиво развивающийся тренд в городах-миллионниках.

По данным GFK за 2018 год, 82% россиян считают здоровье и бодрость главной личной ценностью, причем эта доля значительно выше, чем в целом по миру (64%). Мода на здоровый образ жизни родилась в Москве, сегодня этот тренд быстро распространяется по всей стране и становится типичным для миллионов россиян.

Развитие интернет-торговли этому способствует: на онлайн-площадках представлены десятки тысяч товаров, и выбирать можно в любом ценовом сегменте, от самого бюджетного до премиального. Это позволяет все большему числу интернет-пользователей менять свое потребление в пользу более здорового — еще 2 года назад товары для здорового образа жизни присутствовали в каждом 9-м заказе, а сейчас — в каждом 4-м. Судя по составу заказов, к поддержанию здорового образа жизни россияне подходят все более комплексно: еще в прошлом году бОльшая часть спроса приходилась на товары для активных видов отдыха и спорта, а сегодня уже более чем в 50% подобных заказах постоянно присутствуют витамины, суперфуды, полезные продукты и перекусы.

Анализ поисковых запросов показывает, что среди продуктов питания в 2019 году интернет-пользователи чаще всего ищут продукты без ГМО и консервантов. Товары с пониженным содержанием жиров, лактозы, соли, сахара приобретают на 30% чаще, чем обычные.

Спрос на витаминные комплексы в первой половине 2019 года вырос на 350% относительно того же периода в прошлом году. Обычно летом 2019 популярно льняное масло в капсулах, а зимой — витамин E, но в этом году на предпочтения москвичей повлияло холодное лето: за первую неделю августа витаминов для иммунитета купили в 3 раза больше, чем за весь июнь. А вот самый любимый россиянами комплекс — Омега 3 — популярен во всей стране вне зависимости от сезона и погоды.

Физическая активность — важная часть здорового образа жизни, и в стране набирает силу популярность самостоятельных тренировок дома или на свежем воздухе. В 45% заказов пользователей Ozon, содержащих полезные продукты, входят эспандеры, гантели и другое оборудование для спортивных занятий дома или в офисе.

Быстрый темп жизни в крупных городах формирует тренд на продукты формата to go. С начала 2019 года продажи полезных снэков выросли в 3 раза. Самый популярный продукт в этой категории — протеиновые батончики, продажи которых в первой половине 2019 года увеличились на 300%.

В Москве на 60% с начала года вырос спрос на фермерскую продукцию, произведенную малыми и средними хозяйствами. К самым популярным товарам относятся молочные продукты, охлажденное мясо и птица, фрукты, овощи и зелень. В 35% заказов с фермерской продукцией также есть витамины и БАДы. В Татарстане каждый второй купленный на Ozon продукт без ГМО — десерт, а чаще всего покупают ореховую пасту и шоколад без добавок. Жители Сибири меняют любимые рецепты домашней выпечки под новые пищевые привычки: там на 130% выросли продажи разнообразной полезной муки: кокосовой, миндальной, цельнозерновой и других видов, а каждое третье купленное варенье — низкокалорийное.